Un incendio ha ridotto a carcassa l’autovettura di proprietà di una cameriera riberese trentenne. E’ successo, ieri notte, lungo la centralissima via Roma a Ribera. In poco tempo la Fiat Cinquecento appartenente alla donna è stata avvolta dal fuoco.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che si sono occupati dell’opera di spegnimento delle fiamme. Poi pompieri e carabinieri della Tenenza di Ribera hanno eseguito il sopralluogo di rito.

Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile né contenitori o bottigliette con residui di benzina. Le cause dell’evento sono ancora in corso di accertamento. Aperta un’inchiesta con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

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