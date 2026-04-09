Giovani, futuro e radici: l’appello del Comitato per Agrigento e Caltanissetta

Un invito diretto, senza giri di parole, rivolto a chi è rimasto e a chi è partito. È quello lanciato dal presidente del Comitato, Angelo Principato, che firma una lettera aperta destinata ai giovani delle province di Agrigento e Caltanissetta. Un messaggio che prova a riaccendere il legame con il territorio e a trasformarlo in partecipazione attiva.

“Vi scriviamo per invitarvi a essere protagonisti del futuro delle nostre province”, si legge nell’appello. Un passaggio che fotografa una realtà nota: tanti giovani hanno lasciato queste terre per studio o lavoro, contribuendo altrove con competenze e idee. Ma proprio a loro è rivolto l’invito a non recidere il filo con le proprie origini.

Nel documento si sottolineano le potenzialità di due territori spesso raccontati solo per le difficoltà. Agrigento e Caltanissetta vengono invece descritte come aree ricche di storia, cultura e risorse naturali, capaci – con infrastrutture adeguate e nuove energie – di diventare motore di sviluppo economico e sociale.

Il cuore della proposta è chiaro: coinvolgere i giovani, ovunque si trovino. Non solo con parole, ma attraverso azioni concrete. Il Comitato indica alcune direttrici operative: rafforzare i contatti con la “diaspora”, organizzare momenti di rientro e confronto, raccontare storie di successo di chi è tornato o ha investito nel territorio, e creare piattaforme digitali per connettere competenze e idee.

Accanto a questo, emerge una visione di sviluppo che punta su tre asset principali: turismo sostenibile, valorizzazione dei prodotti locali e innovazione legata al territorio. Un modello che prova a tenere insieme tradizione e futuro, identità e apertura.

“Che siate qui o altrove, la vostra partecipazione può fare la differenza”, è il passaggio che sintetizza il senso dell’iniziativa. Non una semplice chiamata simbolica, ma un tentativo di costruire una rete capace di incidere davvero.

La sfida, nelle parole del Comitato, è ambiziosa: cambiare il volto di Agrigento e Caltanissetta partendo proprio dalle nuove generazioni. Una scommessa che passa dalla capacità di trasformare l’appello in progettualità concreta. E, soprattutto, dalla risposta dei giovani.

La lettera:

Lettera aperta ai giovani di Agrigento e Caltanissetta

Cari giovani di Agrigento e Caltanissetta,

Vi scriviamo per invitarvi a essere protagonisti del futuro delle nostre province. Che viviate ancora qui o che siate partiti per studi o lavoro, arricchendo altre parti d’Italia come il Nord Italia, e magari coinvolgendo anche i vostri genitori nelle vostre esperienze, vi invitiamo a non dimenticare la vostra terra.

Agrigento e Caltanissetta hanno grandi potenzialità: una storia ricca, un patrimonio culturale unico, paesaggi mozzafiato e risorse naturali importanti. Con l’inserimento di infrastrutture strategiche e grazie alle vostre intelligenze e capacità, possiamo essere un volano per lo sviluppo economico e sociale locale.

Vi invitiamo a essere attivi, a partecipare a iniziative locali, a condividere le vostre idee e a contribuire a rendere Agrigento e Caltanissetta un posto dove vivere, lavorare e crescere con orgoglio. Questi territori possono offrire a tutti opportunità di crescita personale e professionale, di innovazione e di connessione con le tradizioni e la cultura locale.

Che siate qui o altrove, la vostra partecipazione e il vostro contributo possono fare la differenza per il nostro territorio.

Cordiali saluti,

Per quanto riguarda ulteriori suggerimenti per coinvolgere i giovani delle province di Agrigento e Caltanissetta, compresi quelli che sono andati via per studi o lavoro, ecco alcune idee promosse dal comitato:

Contatti con la diaspora : Contattare i giovani che vivono altrove per informarli sulle iniziative e opportunità nel territorio di origine;

: Contattare i giovani che vivono altrove per informarli sulle iniziative e opportunità nel territorio di origine; Eventi di rientro : Organizzare eventi o incontri per i giovani che tornano in visita nella loro terra d’origine, per coinvolgerli in discussioni sullo sviluppo locale;

: Organizzare eventi o incontri per i giovani che tornano in visita nella loro terra d’origine, per coinvolgerli in discussioni sullo sviluppo locale; Storie di successo : Condividere storie di giovani che sono tornati o che hanno contribuito allo sviluppo del territorio nonostante vivano altrove, per ispirare altri;

: Condividere storie di giovani che sono tornati o che hanno contribuito allo sviluppo del territorio nonostante vivano altrove, per ispirare altri; Piattaforme online: Creare piattaforme online per connettere i giovani di Agrigento e Caltanissetta ovunque si trovino, per discutere di progetti e opportunità locali.

Le province di Agrigento e Caltanissetta possono offrire molte potenzialità, tra cui:

Turismo sostenibile : Sfruttare il patrimonio culturale e naturalistico per sviluppare il turismo;

: Sfruttare il patrimonio culturale e naturalistico per sviluppare il turismo; Valorizzazione dei prodotti locali : Promuovere i prodotti agricoli e alimentari tipici della zona;

: Promuovere i prodotti agricoli e alimentari tipici della zona; Innovazione e connessione con il territorio: Favorire l’innovazione e la connessione tra i giovani e le risorse del territorio.

Questa é la nostra sfida per gli obiettivi da trasmettere a tutti i giovani, per cambiare il volto del nostro territorio se ne saremo capaci.

F.to IL PRESIDENTE DEL COMITATO

(Angelo Principato)

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