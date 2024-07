Un incendio divampato, nella notte fra martedì e mercoledì, ha devastato la Fiat Punto di proprietà di una trentatreenne. E’ successo in via Pier Paolo Pasolini, a Palma di Montechiaro. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Licata, mentre delle indagini si stanno occupando i poliziotti del Commissariato cittadino. Agenti e pompieri, nel corso del sopralluogo di rito, non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o inneschi accanto all’utilitaria. Le cause del rogo sono ancora in corso d’accertamento. I poliziotti hanno notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento che sta coordinando l’attività investigativa.