La crisi idrica è stata nuovamente al centro dell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura ad Agrigento alla presenza del procuratore della Repubblica e dei vertici delle forze dell’ordine. E’ stato attuato un piano per quella che è una vera e propria emergenza. Anche i cittadini non ancora allacciati ad Aica potranno rivolgersi agli autobottisti privati previo pagamento del costo dell’acqua alla società. Ecco l’elenco degli operatori economici (autobottisti) invece censiti da Aica per il “servizio di trasporto di acqua potabile per l’approvvigionamento idrico nei comuni gestiti dall’azienda idrica comuni agrigentini.

Impresa edile Caruana in contrada Saraceni Casteltermini (telefono 3388160455); Edil trasporti s.r.l. via Fratelli Bandiera Favara (3406803404); Autotrasporti Tuttolomondo Liborio via Muranon a Raffadali (3314977930); Autotrasporti Tuttolomondo Salvatore via Muranon a Raffadali (3314977930); Dimartrans srl via Maresciallo Pezzino n. 22 Agrigento (3396188784); Bono Baldassa via Campania 7 Sciacca (3664370470); Bono slp s.r.l. via Figuli Sciacca (0925/992226); Water Technology contrada Margio Vitale Castrofilippo (3757817299); Edilnoleggi s.r.l. Corso Filippo Re Capriata Licata (3383326840); Galletto Antonino via Emilia n. 31 Raffadali (3347459809); Se.gi. Group s.r.l. via Ciliberto Ribera (3207505120); Graci s.r.l. via Preside Guidotto Licata (336896854); Farruggio Salvatore via M.llo Agro’ Licata (3384779645); Lo Faso Angelo via Sandro Pertini n. 4 Canicatti’ (3313806028); Lo Presti Carmelo via Maria Saetta Canicatti’ (3398269104); La Marca Antonio via Sant’Orsola Canicatti’ (3488946689); Sga S.r.l.s. Di Parla Salvatore via San Biagio Canicattì (3275993176); Fortunato Antonina via Fratelli Cervi Campobello di Licata (3272937300); Fratelli Venezia via Madonna delle Rocche Sciacca (3485505823); Multservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro via Figuli n. 38 Sciacca (3487304950); Montalbano Agostino via Pompei Sciacca (3292232170); Carlino Calogero via Fra Liotta Sciacca (3357843600).