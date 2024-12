Sono in corso ci accertamento le cause dell’incendio che ha devastato due autovetture in una traversa di via Leonardo Sciascia a Sciacca. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Croma, appartenente ad un disoccupato saccense di 26 anni. In poco tempo si sono propagate ad una Renault Clio di proprietà di un pensionato di Sciacca di 68 anni. L’allarme è stato dato a notte fonda, verso le 4, da alcuni residenti della zona.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che idranti alla mano hanno spento le fiamme. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Pompieri e militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a recuperare tracce, o altri indizi a chiarire le cause dell’incendio. Nel corso del sopralluogo non sarebbero state rinvenute bottiglie con liquido infiammabile o inneschi generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. La Procura ha aperto un fascicolo.

