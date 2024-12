Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha assolto un giovane agrigentino, denunciato per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti nel giugno dell’anno scorso in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Passeggiata Archeologica, a pochi passi dalla Valle dei Templi. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a nove mesi di reclusione.

L’imputato alla guida della sua auto era finito in una scarpata. Portato in ospedale, le analisi avevano accertato il consumo di droga, tuttavia erano state fatte senza che fosse stato avvisato della possibilità di farsi assistere da un difensore. Il suo legale, l’avvocato Angelo Asaro ha sostenuto che gli accertamenti erano nulli. Tesi che è stata accolta dal giudice che ha disposto l’assoluzione.

