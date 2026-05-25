Un incendio, di probabile origine dolosa, ha completamente carbonizzato un furgoncino di proprietà di una quarantenne residente ad Agrigento. Nel rogo è rimasto coinvolto anche un parcometro che ha riportato danni. Il mezzo, un Peugeot, si trovava parcheggiato in via Empedocle, all’altezza di piazza Ravanusella.

Da una prima ricostruzione, verso le 5, il fuoco ha avvolto il veicolo commerciale. La richiesta d’intervento al 112, è partita da una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione “Strade sicure”. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.

Completata l’opera di spegnimento pompieri e carabinieri hanno cercato qualsiasi elemento utile a risalire alle cause dell’evento. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottiglie o contenitori. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

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