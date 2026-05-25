Comunali, in Sicilia seconda giornata di voto: affluenza sfiora il 46%. Agrigento in linea con il dato regionale
Seggi nuovamente aperti anche ad Agrigento per la seconda e ultima giornata dedicata alle elezioni amministrative. Si vota oggi dalle ore 7 fino alle 15, poi prenderà il via lo scrutinio delle schede.
In Sicilia, alla chiusura della prima giornata elettorale, l’affluenza complessiva si è attestata al 45,9%. Su 929.615 aventi diritto hanno votato in 427.155.
Agrigento si mantiene sostanzialmente in linea con il dato regionale: alle ore 23 di ieri l’affluenza in città era del 46,01%, con 23.586 elettori già recatisi alle urne nelle 57 sezioni cittadine.
Tra i tre capoluoghi chiamati al voto, il dato più alto si registra ad Enna con il 49,3%, mentre Messina si attesta al 46,4%.
Resta dunque aperta la corsa alla guida del Comune di Agrigento, dove a contendersi la fascia tricolore sono Gerlando “Dino” Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe “Peppe” Di Rosa.
L’eventuale turno di ballottaggio nei comuni sopra i 15 mila abitanti è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
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