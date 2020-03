Incendio devasta locali di rivendita auto usate. Sconosciute le cause del rogo

Un incendio ha devastato un magazzino, al cui interno si trovavano parcheggiate tre autovetture in vendita. L’immobile e i veicoli sono di proprietà di un rivenditore di vetture di Licata. I danni sono ingenti. Di due mezzi restano solo le carcasse carbonizzate. I carabinieri accorsi per gli accertamenti di rito, indagano sulle cause dell’evento.

Al momento l’origine del rogo è sconosciuta e tutte le ipotesi restano valide. Tutto quanto, al piano terra di una palazzina, in via Palma. Sul posto giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I soccorritori si sono adoperati, sin da subito, per spegnere le fiamme. Oramai l’incendio aveva avvolto quasi del tutto i locali e le automobili (una Fiat Punto, una Renault Megane e una terza utilitaria.

L’incendio ha distrutto due vetture, mentre una terza è rimasta danneggiata, e annerito le pareti. Alla fine comunque non è stato riscontrato alcun problema strutturale. Non sono stati rinvenuti segni di scasso sul portone d’ingresso, né sono state trovate prove di dolo.