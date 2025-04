Spetterà ai carabinieri stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziare. Un incendio ha devastato una Citroen C3, di una 37enne casalinga. Il fuoco si è esteso anche ad un Fiat Doblò di un 47enne. Tutto quanto si è verificato nella tarda serata di domenica nel centro urbano di Ravanusa.

Scattato l’allarme, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno completato l’opera di spegnimento. Intervenuti i carabinieri per stabilire l’esatta natura dell’evento. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti.

