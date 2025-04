Ammontano a circa 100mila euro, purtroppo non coperti da assicurazione, i danni causati dell’incendio dei due camion compattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, lasciati parcheggiati in contrada “Valle Serano”, alla periferia del centro urbano di Casteltermini.

I due mezzi sono di proprietà di una ditta di San Biagio Platani. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia di Cammarata. Le fiamme si sono sviluppate nelle ore notturne.

I vigili del fuoco, accorsi tempestivamente, hanno circoscritto e spento l’incendio. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti. Ma l’ipotesi privilegiata è quella dolosa.

