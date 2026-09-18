Momenti di panico per un maxi incendio divampato lungo la strada provinciale 4, tra Agrigento e Realmonte, in contrada “Fauma”. Le fiamme hanno interessato un intero versante collinare arrivando a lambire case di campagna, le auto in transito ma anche un’attività commerciale.

Il rogo ha danneggiato pesantemente la struttura del rifugio sanitario comunale per cani del Comune di Porto Empedocle. I box, che per fortuna erano vuoti, sono stati distrutti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare ore prima di avere la meglio sull’incendio.

Il loro intervento è stato provvidenziale ad evitare ulteriori danni. E potrebbe esserci la mano di un piromane dietro il rogo che, forse, è stato appiccato in diversi punti di un campo di sterpaglia.

Le fiamme, propagandosi rapidamente, hanno ridotto in cenere decine di alberi di ulivo, fichi d’India, sterpaglie e macchia mediterranea. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

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