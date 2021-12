Incendio devasta abitazione a Fontanelle

Si sono vissuti momenti di paura, per un incendio divampato nel pomeriggio, in un’abitazione al quinto piano di una palazzina, nel quartiere di Fontanelle. Nell’appartamento al momento dell’incendio non c’era nessuno. Ad allertare i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, giunti sul posto con due squadre, sono stati i vicini di casa. In poco tempo hanno spento il fuoco. Sul posto anche i carabinieri del nucleo Radiomobile. Le cause sono accidentali. Il rogo è scoppiato a causa di un corto circuito di un computer.