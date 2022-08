Incendio caffè letterario, Cantone e Novara: “Siamo a disposizione per ripristinare il presidio”

Il presidente della V commissione Cultura del Comune di Agrigento Carmelo Cantone, unitamente a Francesco Novara Presidente dell’Ass. culturale Antiche Tradizioni Popolari ed al Team organizzatore del Premio KARKINOS, manifestano vicinanza e solidarietà al presidente dell’Associazione Culturale Il Cerchio, Bernardo Barone, “Caffè Letterario Luigi Pirandello”, che venerdì sera è stato in parte avvolto da un incendio. “Ci mettiamo tutti a disposizione, affinché l’importante presidio culturale , faro e simbolo per il nostro territorio, possa essere ripristinato al più presto e proseguire ancora con più forza e determinazione l’impegno culturale per la crescita della Città” .