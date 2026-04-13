Un incendio divampato nella notte tra sabato e ieri ha devastato un’abitazione nel rione San Paolo, a Licata. Una pensionata di 85 anni, che vive da sola, è riuscita a mettersi in salvo uscendo in strada prima che le fiamme si propagassero in più ambienti della casa.

La segnalazione è stata subito girata al 112. I primi ad arrivare nella zona sono stati gli operatori sanitari di un’ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, seguiti dai carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia. La donna, in stato di shock, è stata assistita dal personale del 118 e visitata sul posto.

L’abitazione è rimasta gravemente danneggiata. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi più probabili c’è quella di un fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito.

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