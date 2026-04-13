Carbonizzata da un incendio, nella notte tra sabato e ieri, l’autovettura di proprietà di un ventiseienne, residente a Cianciana, impiegato delle Poste. A fuoco una Mercedes Glc Coupè, che si trovava parcheggiata nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele a Cianciana.

A dare l’allarme al 112, intorno alle 3, sono stati alcuni residenti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. Idranti alla mano hanno spento le fiamme. Vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura del rogo.

Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o altri contenitori. In attesa della relazione dei vigili del fuoco tutte le ipotesi investigative restano valide: atto doloso o fatto accidentale. La zona non è “coperta” da impianti di videosorveglianza.

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