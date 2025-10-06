In tanto hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’ex assessore comunale, e dirigente del partito, Costantino Ciulla, coinvolto nella notte scorsa in un episodio che ha visto la distruzione della sua auto e di quella della moglie a causa di un incendio.

La nota del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. “Il rogo che la notte scorsa ad Agrigento ha distrutto l’auto dell’ex assessore Costantino Ciulla e quella della moglie – afferma Galvagno – merita ogni necessaria lente di ingrandimento da parte degli inquirenti che, ne siamo certi, faranno piena chiarezza sull’accaduto. Nel manifestare vicinanza a Ciulla e alla sua famiglia, tutti particolarmente turbati per l’accaduto, ci auguriamo sinceramente che non si sia trattato di un atto doloso, altrimenti sarebbe davvero molto inquietante”.

Anche il deputato nazionale Calogero Pisano ha voluto manifestare la propria vicinanza a Ciulla. “Desidero esprimere la mia sincera solidarietà a Costantino Ciulla – dice Pisano -, le cui auto sono state distrutte da un incendio la scorsa notte. Mi auguro che le autorità possano chiarire al più presto le cause dell’episodio e, naturalmente, che si sia trattato di un semplice incidente e non di un atto doloso. Conoscendo Costantino sono certo che affronterà questo momento con la forza d’animo e l’equilibrio che lo contraddistinguono”.

Da registrare l’intervento del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba. “A Costantino Ciulla va la mia piena vicinanza personale e quella di tutto il partito – dichiara Adriano Barba – per quanto accaduto nella notte. Confidiamo che venga presto fatta piena chiarezza sull’accaduto e ci auguriamo, ovviamente, che non si sia trattato di un atto doloso, ma di un semplice incidente”.

