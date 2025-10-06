Mentre BTC si avvicinava al suo massimo storico di 124.000 dollari, gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi per 3,24 miliardi di dollari, mentre gli ETF su Ethereum hanno attirato 1,3 miliardi di dollari nella stessa settimana. In questo contesto, Xiushan Mining ha lanciato una piattaforma di cloud mining mobile-first progettata per gli investitori di oggi.



Attualmente leader nella piattaforma di cloud computing , XIUSHAN MINING è un fornitore globale di servizi di cloud mining e di investimento in criptovalute, fondato nel 2018, con sede nel Regno Unito e regolamentato dalle autorità di regolamentazione finanziaria competenti. Grazie all’architettura tecnologica avanzata, al modello di profitto stabile e alla rigorosa gestione della sicurezza dei fondi, XiushanMining ha conquistato la fiducia di oltre 9 milioni di utenti in tutto il mondo, diventando uno dei marchi leader nel settore del cloud mining.

Grazie all’integrazione di mining farm globali di alta qualità e di macchine per il mining ad alte prestazioni, gli utenti possono partecipare facilmente al mining senza dover acquistare attrezzature. La piattaforma supporta piani di investimento flessibili, monitoraggio in tempo reale dei profitti, per garantire la stabilità della potenza aritmetica e la trasparenza dei ricavi, per creare un’esperienza di mining comoda e sicura.

Come accendere

1. Registrati per un account di mining xiushan e ricevi un bonus in contanti di 15 $ per l’iscrizione immediata!

2. Scegli il contratto che soddisfa le tue esigenze, visualizza la durata del contratto e i guadagni giornalieri

3. Collega il tuo portafoglio account e ricarica l’importo di denaro che desideri acquistare dal contratto, la piattaforma supporta una varietà di criptovalute ETH, XRP, BTC, DOGE, SOL, USDT …. …

4. Acquista contratti, clicca sul contratto che desideri, quindi inserisci l’importo e la password per completare l’acquisto.

5. Dashboard per visualizzare i guadagni: puoi visualizzare i guadagni giornalieri nella dashboard.

6. Bonus “Invita un amico”: invita i tuoi amici a registrarsi e ad acquistare contratti. Puoi ottenere un bonus del 4,5%, che verrà accreditato direttamente sul saldo del tuo conto e da lì potrai prelevare denaro o acquistare contratti!

Sito ufficiale: https://xiushanmining.com/

Email di contatto: [email protected]

