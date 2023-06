Incendio all’hotspot: i vigili del fuoco evitano il peggio

Un principio di incendio provocato, verosimilmente, in modo involontario, nel padiglione 2 dell’hotspot di contrada “Imbriacola” a Lampedusa. Alcuni vestiti che avevano preso fuoco per cause non ancora accertate sono stati lanciati da una finestra finendo su una lastra in plexiglass e provocando una densa nube di fumo nero.

Sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, ma anche i poliziotti che prestano servizio nella struttura di primissima accoglienza gestita dalla Croce Rossa Italiana. Subito è stata riportata la tranquillità anche perchè i migranti non avevano dato vita nè a scontri nè a proteste di alcun tipo. Nessuno è rimasto intossicato e i danni risultano essere lievi.

Nel frattempo salgono a 14 gli sbarchi registratisi in meno di 18 ore con un totale di 595 migranti sull’isola più grande delle Pelagie. All’hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 454 persone. Ottanta degli ospiti sono stati imbarcati, su disposizione della Prefettura di Agrigento, sul traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle.