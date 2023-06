I bomber di Serie B, la lotta playoff e le favorite per la promozione

I campionati si avviano verso il finale di stagione con diverse sorprese, soprattutto la Serie B, dove la lotta playoff diventa incandescente tra squadre favorite e club che tenteranno il colpaccio.

Ecco alcune curiosità statistiche e tutti i protagonisti del campionato che hanno segnato più gol.

I bomber di Serie B

La classifica dei marcatori nelle giornate regolamentari di campionato è stata vinta abbondantemente dall’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula con 21 gol e 4 assist in 36 gare disputate. Questo la dice lunga anche sulle possibilità del Cagliari di vincere i playoff.

Al secondo posto c’è la rivelazione di questa Serie B, Pohjanpalo, calciatore del Venezia, capace anche di segnare un poker in questa stagione. Le sue statistiche ci raccontano di 19 gol e 7 assist in 37 gare disputate.

Terzo e quarto posto sono occupati dai protagonisti che hanno dominato la classifica per gran parte della stagione, Cheddira e Brunori, che chiudono il podio con 17 reti segnate rispettivamente con Bari e Palermo.

Bari e Parma le favorite per la promozione

I Galletti sono stati protagonisti della stagione per tutto l’anno, hanno cercato di agguantare il secondo posto per la promozione diretta e hanno battuto il Sudtirol quando ha tentato di avvicinarsi alla terza posizione. Con il secondo reparto offensivo più forte del campionato, il Bari è favorito per la promozione in Serie A, anche perché parte dalle semifinali playoff.

Da non sottovalutare è anche il Parma, che ha dimostrato non solo ottime statistiche ma anche un grandissimo carattere, una determinazione che ha consentito ai Gialloblù di agguantare il quarto posto nell’ultima giornata di campionato, dopo una serie importante di risultati positivi senza sconfitte.

Sudtirol e Cagliari sono le sfidanti nei playoff

I Rot Weiss hanno affrontato per la prima volta la Serie B passando da esordiente che come obiettivo aveva la salvezza a corazzata imbattibile capace di sfiorare il terzo posto, realizzando ben 13 risultati utili consecutivi e restando imbattuta per i primi quattro mesi del 2023 fino al 10 aprile, quando ha perso proprio lo scontro diretto per il terzo posto contro il Bari. Anche se il finale di campionato non è stato dei migliori, il Sudtirol si candida come sfidante per la vittoria dei playoff.

Il Cagliari di Ranieri ha dimostrato una grandissima solidità nei risultati di questo campionato, più che una sfidante, la squadra sarda è in prima linea per agguantare la promozione e tornare in Serie A, perché possiede tutti i numeri e la qualità tattica della rosa è alta, come mostrano i pronostici Serie B per il weekend.

Venezia e Reggina sono le underdog

Il Venezia ha fatto scacco matto al Palermo nell’ultima giornata, seppur in maniera passiva e perdendo l’ultima gara contro il Parma, mentre la Reggina ha vissuto una stagione fra alti e bassi, compresa di tantissime difficoltà. Queste due squadre sono le underdog per la lotta playoff ma potrebbero diventare le sorprese di questo finale di stagione mozzafiato.