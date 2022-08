Incendio alla villa comunale, il sindaco: “E’ doloso”

Ennesimo incendio doloso, la scorsa notte, nel centro di Canicattì. Questa volta ad essere presa di mira è stato la villa comunale. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno prontamente domato le fiamme, limitando i danni. “Ai Vigili del fuoco va il mio più sentito ringraziamento, e sono in stretto contatto con le forze dell’ordine, per far luce nel minor tempo possibile a questi atti di puro vandalismo – dice il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo -. Stamane ho organizzato una profonda pulizia per rendere il nostro polmone verde fruibile fin da subito”.