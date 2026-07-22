AGRIGENTO. L’incendio che ha interessato il Parco Icori ha provocato danni contenuti e, secondo quanto emerso dal sopralluogo effettuato dal sindaco di Agrigento, Michele Sodano, non ha compromesso in modo significativo l’area naturalistica. Le fiamme hanno interessato prevalentemente sterpaglie, mentre proseguono le operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai.

Per rafforzare l’intervento, il primo cittadino ha disposto l’invio di un mezzo della Protezione civile comunale a supporto delle squadre già impegnate nell’area del Parco dell’Addolorata, dove i Vigili del fuoco stanno completando le operazioni di messa in sicurezza.

Il ringraziamento ai soccorritori

Sodano ha espresso il proprio ringraziamento ai Vigili del fuoco, al Corpo forestale e ai volontari della Protezione civile di Agrigento, impegnati nelle ultime ore per contenere il rogo e limitarne le conseguenze.

Il sindaco ha sottolineato la professionalità e la dedizione dimostrate dagli operatori durante le attività di spegnimento, evidenziando come il loro intervento abbia consentito di evitare conseguenze ben più gravi per il patrimonio ambientale cittadino.

L’appello per il futuro del patrimonio verde

Superata la fase dell’emergenza, l’amministrazione comunale guarda ora alla valorizzazione delle aree verdi interessate dall’incendio. Per il sindaco, Agrigento possiede un patrimonio arboreo e naturalistico di grande valore che deve essere preservato e consegnato alle future generazioni.

Particolare attenzione viene rivolta al Parco Icori e all’area boschiva di Fondacazzo, per i quali Sodano auspica l’avvio di una collaborazione stabile tra Comune, associazioni e cittadini. L’obiettivo è restituire questi spazi alla collettività, impedendo che rimangano in stato di abbandono o diventino ricettacolo di rifiuti e degrado.

Il rilancio delle aree verdi

Nelle intenzioni dell’amministrazione, il Parco Icori e le aree boschive cittadine dovranno tornare a essere spazi destinati alla socialità, allo sport e alla fruizione delle famiglie. Un percorso che, secondo il sindaco, passa dalla cura costante del territorio e da una gestione condivisa, nella convinzione che la tutela dell’ambiente rappresenti uno degli investimenti più importanti per il futuro della città.

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