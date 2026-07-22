Consiglio comunale, quinta seduta: in aula debiti fuori bilancio e la mozione su via Acrone. Sullo sfondo il nodo Agrigento 2025

AGRIGENTO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Agrigento. La quinta seduta della nuova consiliatura è convocata per domani, giovedì 23 luglio, alle ore 18, con un ordine del giorno che prevede l’esame di un debito fuori bilancio e della mozione presentata dal consigliere Marcello Fattori dedicata alla situazione di via Acrone.

L’ultima riunione dell’Aula era stata caratterizzata dall’eccezionale discussione sulla vicenda di Maddalusa. Nonostante il tema non fosse inserito all’ordine del giorno, la presenza in aula di numerosi residenti ha spinto il Consiglio ad affrontare la questione del quartiere, ancora privo del servizio idrico a causa delle problematiche legate agli immobili ricadenti in zona A della Valle dei Templi.

Tra gli argomenti destinati a tornare presto al centro del dibattito politico c’è anche il futuro della Fondazione Agrigento 2025, l’ente che ha gestito gli eventi della Capitale Italiana della Cultura. Sul tema è stato chiesto un ulteriore approfondimento e non si esclude che la questione possa approdare nuovamente in Consiglio nelle prossime sedute.

Il dossier è particolarmente delicato. Nonostante la Fondazione abbia gestito un budget di diversi milioni di euro per l’organizzazione delle manifestazioni, nelle casse dell’ente risulterebbe ancora una giacenza di circa 400 mila euro. Una somma che l’amministrazione comunale intende destinare rapidamente a nuove finalità.

Proprio su questo punto si preannuncia il confronto politico. I consiglieri di opposizione, che rappresentano la maggioranza numerica all’interno dell’Aula, chiedono infatti chiarezza sul futuro di queste risorse: vogliono conoscere quali siano le intenzioni del sindaco Michele Sodano, come verranno impiegati i fondi residui e quali saranno le ricadute per la città dopo la conclusione dell’esperienza di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il dibattito si annuncia quindi come uno dei primi veri banchi di prova del rapporto tra amministrazione e Consiglio comunale nella nuova consiliatura.

Tra i punti all’ordine del giorno figura anche la mozione del consigliere Marcello Fattori sulla situazione di via Acrone. Il documento impegna l’amministrazione comunale a intervenire per la bonifica della discarica abusiva che negli ultimi mesi si è formata nell’area e a predisporre un sistema di videosorveglianza per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e prevenire il ripetersi del fenomeno.

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