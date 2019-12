Incendio al carcere, in fiamme caldaia a gasolio

In fiamme la caldaia a gasolio del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. E’ successo durante la notte. Ad evitare gravi conseguenze accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. In poco tempo, appena giunti sul luogo, i pompieri hanno spento il rogo.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. Sembrerebbe essere stato un corto circuito.

Tanti i problemi che attanagliano la Casa circondariale di contrada “Petrusa”. Carenze strutturali, di organico, e la vicenda dei maltrattamenti. Nel frattempo 12 allievi agenti della polizia Penitenziaria sono stati assegnati al carcere di Agrigento, per svolgere il periodo di tirocinio.

Resteranno per due mesi. Questo in attesa dell’uscita della graduatoria, dopo le 140 richieste di trasferimento presentare dal personale e giunte sul tavolo dell’Amministrazione penitenziaria, prevista per i primi di marzo. Tre mesi più tardi, a metà giugno, saranno comunicati i trasferimenti in entrata e uscita dalla sede di Agrigento, tutti operativi a partire dal primo di settembre.

Si sta cercando in tutti i modi di evitare una fuga di massa, che rischierebbe un’emergenza a quel punto difficilmente gestibile.