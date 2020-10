Incendio a Villaseta, palme date alle fiamme. Vigili del fuoco evitano il peggio

Un incendio appiccato da ignoti soggetti ha carbonizzato tre palme, in una zona centrale del quartiere di Villaseta. E’ successo durante le ore notturne. Un evento che poteva trasformarsi in qualcosa di serio in quanto a pochi metri di distanza, vi sono diverse abitazioni, e in quei momenti c’erano alcune auto in sosta.

A dare l’allarme sono stati diversi residenti, i quali, hanno avvertito il numero unico di emergenza 112, e dalla centrale operativa del vicino Comando provinciale dei vigili del fuoco, sono stati inviati due mezzi. Giunti nella zona i pompieri hanno lavorato velocemente, evitando al rogo di propagarsi.

L’ultima azione vandalica ha indignato, e non poco, i cittadini di Villaseta.