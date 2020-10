Aggredisce responsabile centro accoglienza e poliziotti: arrestato. Due agenti feriti

Dopo una settimana è tornato e voleva rientrare al centro di accoglienza. Quando gli è stato detto che non poteva, è andato in escandescenza, ed ha aggredito la responsabile della struttura, e alla vista dei poliziotti, si è scagliato anche contro di loro.

Non è stato facile immobilizzarlo. Per il protagonista della vicenda, un 24enne del Gambia, sono scattate le manette ai polsi. E’ stato arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, per resistenza, minacce e lesioni a Pubblico ufficiale.

Nel corso del parapiglia, due agenti colpiti dall’immigrato, sono rimasti feriti, ed hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Dopo le medicazioni del caso, giudicati guaribili con una prognosi di sette giorni ciascuno. Tutto quanto nel centro di accoglienza di Villaggio Mosè.

L’arresto del migrante è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento. Il 24enne è stato rimesso in libertà, e a suo carico applicato l’ordine di presentazione alla Pg per la firma.