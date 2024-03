La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio, per il rogo scoppiato in via Bruccoleri, la zona a valle della più nota via Papa Luciani ad Agrigento, che ha devastato due autovetture e danneggiato una terza, nelle vicinanze di alcune palazzine. Le fiamme hanno completamente distrutto una Fiat Freemont, appartenente ad un commerciante, di Agrigento, quarantaquattrenne. In poco tempo si sono propagate ad una Opel Tigra, di proprietà di un pensionato e ad una Nissan Micra. Sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, idranti alla mano, a spegnere l’incendio. Sul caso stanno indagando i poliziotti della sezione Volanti e della squadra Mobile.