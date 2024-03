Tragedia sfiorata sulla strada di Fondacazzo a poche centinaia di metri dal quartiere di Villaseta. Nella notte, una autovettura, Alfa Romeo Giulietta, sulla quale c’erano quattro persone ha fatto un “volo” di alcuni metri ed è terminata in un terreno, sottostante la carreggiata. A prestare i soccorsi sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I quattro occupanti una volta estratti dall’abitacolo, con le ambulanze, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Non si conoscono, al momento, le loro condizioni sanitarie. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitati carabinieri e polizia per i rilievi e gli accertamenti di rito.