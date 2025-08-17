Incendiato l’uliveto dell’assessore comunale di Sciacca, Simone Di Paola. E non è la prima volta che accade. “Per il terzo anno di seguito l’azienda agricola della mia famiglia subisce, per mano dei soliti bastardi piromani, gravi danni ai nostri alberi di ulivo – afferma l’assessore Di Paola a margine dell’incendio che ha distrutto l’uliveto di famiglia -. Bene, sappiate che per ogni ulivo che tenterete di uccidere, noi ne ripianteremo altri 10″.

“Ci tengo a ringraziare di cuore la comunità di Calamonaci a cominciare dall’amministrazione comunale e segnatamente l’assessore Perricone, che prontamente si sono attivati per domare l’incendio e che spero di incontrare al più presto per concordare iniziative atte a contrastare l’odioso fenomeno della piromania. Non riuscirete minimamente a scalfire la nostra volontà di continuare ad investire sul nostro territorio, offrendo il nostro olio, che sia sempre migliore, più buono e più siciliano. Noi – conclude Di Paola – non lasceremo questa terra in mano ai piromani, noi siamo più forti”.

