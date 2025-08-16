Il tempo libero oggi viene vissuto in modo molto diverso rispetto a un decennio fa. Le abitudini cambiano e la tecnologia è diventata parte integrante delle nostre vite. Da una corsa sul lungomare di San Leone fino ai reel su Instagram, vediamo quali sono gli hobby più gettonati.

Circa 42,2 milioni di persone (cioè il 71,2% della popolazione italiana) usano i social e hanno almeno un account. Ogni mese trascorriamo circa 24 ore e 17 minuti online. Mica poco! Ma non è tutto, lo sport è ancora molto praticato, ma ad Agrigento la quota si aggira intorno al 27,9% degli abitanti, una percentuale minore rispetto al Nord Italia dove si arriva anche al 37,5%.

Videogame: un italiano su tre gioca online

Inutile nasconderlo, anche ad Agrigento ci sono tanti videogiocatori. Non solo su smartphone o su tablet, ma anche da pc. I casinò online si sono guadagnati una discreta fetta di pubblico. Ci sono tantissime piattaforme come 20Bet che propongono giochi di ogni tipo e per tutti i gusti. Per chi gioca, l’importante è per scegliere in base alle preferenze e al tempo a disposizione. Chi accede dal cellulare preferisce i quiz, i puzzle e le partite brevi, chi invece accede dal pc predilige i giochi più elaborati e di strategia.

Il gaming è diventato un passatempo trasversale. Nel 2024 in Italia i videogiocatori sono 14 milioni (6-64 anni), +8% rispetto al 2023. Il 74% gioca su smartphone, il 44% su console e il 34% su PC. Ma a cosa si gioca? Su console vincono gli sportivi, su mobile i puzzle e i quiz, su PC la strategia. Se guardiamo il lato economico, il mercato italiano vale 2,4 miliardi di euro (+3% annuo), spinto dal software (1,8 mld, +11%) e dai contenuti digitali (microtransazioni e abbonamenti in crescita).

Nello sport è salito il padel

Se vivi ad Agrigento lo sai che hai tante opzioni a disposizione. Tra il lungomare di San Leone per correre o andare in bici e i campetti per il calcetto e il basket. Secondo l’Istat, nel 2024 in Italia ci sono stati più di 21,5 milioni di sportivi. La metà di questi si allenano una o due volte alla settimana, mentre gli altri anche più di tre volte. Gli uomini sono più assidui (40,3% tre+ volte a settimana) ma il divario di genere si restringe nel tempo.

Ma dove ci si allena?

Prevalgono gli impianti al chiuso (59,5% dei praticanti), ma quasi 4 su 10 usano gli impianti all’aperto

La pratica domestica è salita fino al 20,2% circa grazie all’abitudine maturata negli ultimi anni.

Quali sono le motivazioni che spingono ad allenarsi? Restare in forma (61,5%), passione (49,8%), svago (42,6%) e ridurre lo stress (27,5%).

Il calcio e la corsa sono sempre gli sport mainstream, ma il padel continua ad aumentare. È praticato dal 2,9% degli sportivi, cioè più di 630 mila persone. Per un territorio come Agrigento, con clima mite e una forte socialità di quartiere, è un mix naturale: facile da organizzare, tempo di gioco contenuto, impatto sociale alto.

Se lavori in palestra, in un’associazione o organizzi degli eventi, nel Sud e nelle Isole la quota di praticanti resta più bassa rispetto al Nord (27,9% contro oltre il 41% di molte aree settentrionali). Questo significa che per far crescere i numeri servono delle proposte accessibili, degli orari elastici e delle iniziative di comunità, per esempio pensate per le famiglie, per i gruppi di amici e per le aziende.

Social network: il salotto digitale

Un altro passatempo che non accenna a scendere è la socialità. A inizio 2025 in Italia c’erano 42,2 milioni di identità utenti sui social (71,2% della popolazione) e 53,3 milioni di persone con accesso a internet (89,9%).

Se guardiamo i comportamenti reali, più di 38,8 milioni di persone visitano i siti e le app di social network e member communities, con 24 ore e 17 minuti medi trascorsi nel mese. È tantissimo: vuol dire che per molti i social sono il primo posto dove informarsi, dove organizzare le uscite, dove seguire le squadre locali e dove scoprire gli eventi o le offerte.

Quali piattaforme pesano di più oggi? Gli strumenti pubblicitari di Meta e TikTok indicano delle platee davvero ampie:

Instagram raggiunge 27,8 milioni di persone in Italia

raggiunge di persone in Italia TikTok circa 19,8 milioni (18+)

Il punto chiaro è che i video short e i messaggi rapidi tengono in piedi tutto il sistema. Per un territorio come Agrigento significa che le community di quartiere sono molto vive, che ci sono i gruppi per il mercatino dell’usato, le pagine dedicate alle spiagge e agli itinerari e che c’è un flusso costante di micro-notizie che rimbalzano tra Facebook, Instagram e WhatsApp.

Se gestisci un locale o un’associazione sportiva, qui trovi sia il pubblico sia il modo di conversare. Puoi creare delle storie sulle partite del fine settimana, dei reel sulle lezioni di gruppo, delle dirette brevi degli eventi. Chi cerca compagnia per correre o una partita di padel spesso parte. proprio. da qui.

