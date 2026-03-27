Ignoti sono penetrati in un’abitazione al piano rialzato di una palazzina di via De Cosmi nel quartiere di Villaseta e, una volta dentro hanno appiccato il fuoco agli arredi. Nell’appartamento di proprietà di una coppia di coniugi cinquantenni di Agrigento, lui operaio e lei casalinga, in questo periodo dell’anno non vi era nessuno, e verosimilmente, gli incendiari ne erano a conoscenza.

Ad indagare sono i poliziotti della sezione Volanti, mentre la Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. Scattato l’allarme, l’altro pomeriggio, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti. Nel corso del sopralluogo sarebbero state rinvenute tracce riconducibili all’azione dolosa. Nessuna pista investigativa viene al momento esclusa: dall’avvertimento alla vendetta.

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