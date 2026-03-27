Condannato per reiterati episodi di furto e di violazioni degli obblighi della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza cui era sottoposto. I carabinieri della Compagnia di Licata, hanno arrestato Daniele Incorvaia, quarantenne del luogo.

Data esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Agrigento. Dopo le formalità di rito, alla caserma dell’Arma, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per espiare la condanna a 2 anni, 4 mesi e 24 giorni di reclusione.

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