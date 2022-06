Incendiate le auto di coppia di coniugi: aperta inchiesta

E’ doloso l’incendio che ha devastato le autovetture di proprietà di una coppia di coniugi di Porto Empedocle, un pensionato di 82 anni, e la moglie di 62 anni. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri.

Le due auto, una Fiat Cinquecento X e una Mercedes erano parcheggiate in via Carmina. Proco dopo le 4:30 delle notte sono state avvolte dalle fiamme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno dovuto lavorare oltre un’ora per completare l’opera di spegnimento.

I militari dell’Arma della Stazione di Porto Empedocle hanno accertato la natura dolosa. L’area di via Carmina è risultata essere coperta da sistemi di videosorveglianza, e gli investigatori avrebbero già acquisito le immagini.