Brucia furgone usato per trasferire i turisti: avviate le indagini

Un incendio, la cui natura non è chiara, ha devastato un Ford Ducato di proprietà di un noleggiatore di Lampedusa. Il mezzo era stato lasciato nelle vicinanze dell’aeroporto, in attesa di prendere, e portare a destinazione, passeggeri e turisti in arrivo sull’isola più grande delle Pelagie.

Ieri, poco prima delle 5, qualcuno si è accorto delle fiamme, ed ha lanciato l’allarme. Nella zona si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento isolano, e in poco tempo, hanno spento il rogo. Dell’attività investigativa si stanno occupando i carabinieri della locale Stazione.