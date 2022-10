Incendiata l’auto di un quarantenne

Qualcuno ha appiccato un incendio ad una Mercedes Gla, parcheggiata in via Torquato Tasso, nel centro di Licata. Dell’attività investigativa si stanno occupando, i poliziotti del Commissariato cittadino. Erano le 5,30 circa quando il proprietario dell’autovettura, affacciandosi dal balcone di casa, ha scoperto il rogo.

L’uomo, un quarantenne licatese, s’è precipitato in strada, ed ha circoscritto le fiamme. L’opera di spegnimento è stata poi conclusa dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I danni riportati dalla vettura sono stati lievi.

Gli agenti hanno avviato le indagini. Non ci sono conferme istituzionali al riguardo, sull’intera vicenda c’è il massimo riserbo, ma appare scontato che uno dei primi passaggi investigativi sia stato la verifica dell’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, in via Torquato Tasso, o nelle strade vicine.