Agrigento e la “Costa del Mito” al TTG di Rimini

La Costa del Mito e l’intero territorio della DMO – distretto Turistico Valle dei Templi da domani saranno fra i protagonisti della fiera TTG di Rimini, una delle kermesse turistiche più importanti d’Europa. La DMO sarà presente nello stand istituzionale della Regione Siciliana e presenterà l’offerta del territorio cn le sue eccellenze culturali, paesaggistiche e gastronomiche. In un video condiviso in anteprima da Emanuele Farruggia, che si sta occupando dell’allestimento per conto della Regione, si vede il suggestivo spazio immersivo nel quale saranno accolti gli ospiti dello stand in cui verranno proiettate, fra le altre, le suggestive immagini della Scala dei Turchi. “Si tratta di una vetrina importantissima in cui porteremo non solo il brand Costa del Mito – dichiara l’amministratore della DMO, Fabrizio La Gaipa -, ma anche un’offerta compiuta e matura che i tour operator potranno offrire ai propri clienti. Infatti, oltre a promuovere genericamente il territorio, porteremo in fiera i tanti prodotti turistici d’eccellenza che questo esprime”.