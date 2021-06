Incendia prese elettriche e finestra: arrestato ragazzino “terribile”

Era stato portato in una comunità per minori difficili per scontare una pena, perché coinvolto in una serie di furti. Ma all’interno della struttura avrebbe creato ripetutamente problemi. Più volte avrebbe alzato le mani agli altri ospiti, una volta ha litigato con un altro minore, poi, finito in ospedale. E infine l’altro giorno, con un accendino avrebbe appiccato il fuoco alle placche delle prese elettriche e a una finestra.

Tutti episodi che sono stati segnalati al Tribunale per i Minorenni che, ha disposto un aggravamento della misura a carico del giovane di appena 16 anni. I poliziotti del Commissariato di Licata hanno eseguito il nuovo provvedimento, che dispone la custodia in un istituto penale minorile di Caltanissetta, dove adesso dovrà restare a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il sedicenne all’arrivo degli agenti che gli hanno notificato l’aggravamento della precedente misura, alla quale era sottoposto, non ha opposto alcuna resistenza.