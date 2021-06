Chiede soldi per la droga, e aggredisce genitori: denunciato

Ha chiesto soldi per l’ennesima volta ai genitori, verosimilmente, per comprarsi la droga. Al rifiuto di darglieli, il giovane è andato in escandescenze, e dopo aver minacciato quelli che l’hanno messo al mondo, li avrebbe aggrediti fisicamente. I genitori non soltanto hanno chiamato la polizia, ma lo hanno pure denunciato.

E’ accaduto in un’abitazione del centro storico di Agrigento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i poliziotti della sezione Volanti della Questura, che hanno evitato il peggio. Sono stati loro a ricostruire quanto è avvenuto all’interno dell’appartamento.

Il ventunenne avrebbe chiesto denaro per comprare della sostanza stupefacente. Denaro che, i due coniugi hanno rifiutato di dargli, e lo hanno fatto per il bene del figlio. Ma per tutta risposta il ragazzo si è scagliato contro mamma e papà ferendoli lievemente. I poliziotti hanno raccolto la denuncia da parte della coppia a carico del ventunenne.