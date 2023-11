Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo parco giochi per i bimbi a “Villa Bonfiglio”. Un evento mai tanto atteso dalle mamme dei piccoli, da sei mesi sono in attesa di poter portare finalmente i pargoli a giocare nel nuovo spazio comunale. Spazio che era chiuso per lavori dalla primavera scorsa. Nelle ultime ore personale del Comune ha anche messo a dimora, nelle aiuole che delimitano lo spazio, siepi e alberelli; un tocco di verde voluto e finanziato a proprie spese, dal sindaco Franco Miccichè in aggiunta, per abbellire ulteriormente il parco giochi dei bimbi. Adesso un certo numero di alberelli, Cycas, palme nane, Sterline, Yucca e Alohe fanno bella mostra contornate da siepi di rosmarino nano, falso gelsomino e Poligola. In questo spazio hanno trovato degna collocazione i nuovi giochi, in particolare il grande scivolo, le altalene, il “Percorso Robinson”, i cavallucci e la “nave dei pirati”, tutti elementi collocati su un tappeto di gomma piuma per evitare che cadendo, i bimbi si facciano male. La novità del luogo consiste anche nelle numerose “sedute” e nella possibilità da parte degli utenti, di utilizzare gratuitamente il wi-fi. Il nuovo spazio, con tanto di impianto di illuminazione e di video sorveglianza, l’unico in città tranne i giochini di piazza Cavour, è frutto di un finanziamento regionale di 74 mila euro. Adesso manca solo l’inaugurazione e il sindaco ha fatto sapere che questa avverrà probabilmente la prossima domenica, ma nel frattempo il parco giochi è già fruibile.