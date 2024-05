Il Presidente Pascal Schembri è lieto di annunciare l’inaugurazione della Casa del Libro, un nuovo punto di riferimento culturale nel cuore di Realmonte. L’evento avrà luogo martedì 14 maggio 2024, alle ore 9:30, in Piazza Umberto I.39, nel suggestivo contesto di Realmonte, provincia di Agrigento.

Questa inaugurazione rappresenta un momento significativo per la comunità locale e per tutti gli amanti della cultura e della letteratura. La Casa del Libro si propone di essere non solo uno spazio fisico dedicato alla promozione della lettura e della conoscenza, ma anche un centro di incontro e di scambio culturale.

Il Presidente Pascal Schembri, insieme ai membri dell’Associazione Casa del Libro, accoglierà con entusiasmo tutti coloro che vorranno partecipare a questa importante occasione. Sarà un’opportunità unica per scoprire i progetti futuri dell’associazione e per condividere la passione per la cultura e la letteratura.

L’inaugurazione della Casa del Libro segna l’inizio di un nuovo capitolo nella vita culturale di Realmonte e siamo certi che sarà il punto di partenza per iniziative entusiasmanti e per la promozione della cultura e della conoscenza nella nostra comunità.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo momento speciale!

Data: Martedì, 14 Maggio 2024

Ora: 9:30

Indirizzo: Piazza Umberto I.39, Realmonte (Ag)

La Giunta comunale di Realmonte ha recentemente deliberato l’approvazione di una convenzione di notevole rilevanza per la promozione turistica del territorio. Firmata dal sindaco Sabrina Lattuca e dal presidente dell’Associazione “Casa del Libro”, lo scrittore Pascal Schembri, tale accordo prevede l’attivazione di un infopoint turistico, sito in piazza Umberto I, senza alcun costo per l’amministrazione comunale.

L’iniziativa, presentata nel corso di un incontro istituzionale, è stata accolta con grande entusiasmo e rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle risorse turistiche locali. Durante la riunione sono stati esposti i dettagli del piano delle attività programmate per l’estate 2024, che includono una serie di eventi di notevole interesse.

Tra gli eventi più significativi figura l’inaugurazione della sede dell’infopoint, prevista per martedì 14 maggio alle ore 9:30. Questo momento segna l’avvio ufficiale di un servizio dedicato alla promozione e all’accoglienza dei visitatori, offrendo informazioni dettagliate sulle attrazioni locali e sulle opportunità di visita nel territorio di Realmonte.

Inoltre, si è annunciata l’organizzazione di una prestigiosa cerimonia di premiazione letteraria denominata “Scala dei Turchi”, prevista per il 31 agosto. Questo evento culturale, immerso nelle suggestive atmosfere del comune di Realmonte, vedrà la consegna di premi nelle categorie di narrativa, saggistica, poesia e storia, testimoniando il legame profondo tra cultura, letteratura e territorio.

Un particolare riconoscimento sarà dedicato anche alla memoria di due personalità che hanno contribuito in modo significativo alla promozione turistica dell’intero territorio agrigentino, tramandando la loro eredità e il loro impegno.

L’iniziativa ha suscitato un ampio consenso tra gli operatori del settore, che hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione tra istituzioni e associazioni culturali, promossa con determinazione e passione da Pascal Schembri. La sua guida e il suo impegno sono stati fondamentali per l’avvio di questo progetto che si preannuncia come un valore aggiunto per l’offerta turistica di Realmonte e per la valorizzazione del suo patrimonio culturale e artistico.