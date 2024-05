SCIACCA – La questione dell’accesso alle Terme di Sciacca assume nuovi contorni, con il capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord, Ismaele La Vardera, che si dichiara incredulo di fronte alla situazione attuale. “Incredibile che sindaco e liquidatore abbiano le chiavi delle terme abbandonate ma nessuno abbia voluto aprire”, ha dichiarato La Vardera, evidenziando la frustrazione nel tentativo di visitare l’area.

La Vardera si è sentito rimbalzato da un luogo all’altro, senza ottenere risposte concrete, arrivando persino a menzionare Silvio Cuffaro, fratello di Totò, senza successo. “Da una giornata mi sento dire che il bene è ‘della Regione’ quando qui oggi sono io il rappresentante della regione”, ha aggiunto, evidenziando la sua autorità ispettiva nel visitare luoghi abbandonati dalla politica.

La mancanza di accesso alle Terme ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’effettiva gestione dei beni pubblici. La Vardera ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione all’assessore regionale Marco Falcone per chiarire la situazione. “Questa situazione, dove dirigenti e politici si sentono al di sopra della legge, deve finire”, ha concluso.

La vicenda evidenzia la necessità di un maggiore controllo e trasparenza nella gestione dei beni pubblici, oltre che l’importanza di garantire l’accesso ai luoghi di interesse storico e culturale per tutta la comunità. Nella foto, La Vardera è in campagna elettorale in giro per la Sicilia, fiancheggiato da Peppe Di Rosa, suo sostenitore.

(Fonte: ITALPRESS)