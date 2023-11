Nel suggestivo scenario della Zona Industriale, in C.da San Benedetto (AG), un’atmosfera carica di attesa avvolge l’inaugurazione del tanto agognato Meridiano Cupra Garage, in programma per domani sera.

L’evento, atteso con trepidazione dagli appassionati del mondo delle quattro ruote, promette di essere una celebrazione senza precedenti, un momento unico per dare il via a un’esperienza automobilistica di prestigio e innovazione.

Data: giovedì 16 novembre Ora: 19 Luogo: Meridiano Cupra Garage, C.da San Benedetto, Zona Industriale (AG) – previo invito.

L’atteso taglio del nastro di questo nuovo tempio dell’automotive sarà un momento di grande risonanza, con un pubblico selezionato pronto a immergersi nell’ecosistema delle auto d’élite, dove l’eleganza si fonde con la tecnologia più avanzata.

Il Meridiano Cupra Garage accoglierà i suoi ospiti in un ambiente imponente e raffinato, proponendo una mostra di automobili di lusso che faranno battere il cuore agli amanti delle prestazioni e dell’estetica automobilistica.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di personalità di spicco nel settore automobilistico, dirigenti aziendali e influencer, tutti riuniti per celebrare questa nuova tappa nel panorama automobilistico locale.

Tra i momenti salienti previsti, spiccheranno i discorsi ufficiali, i tour guidati dello showroom e le anteprime delle ultime innovazioni nel mondo delle quattro ruote. Sarà un’opportunità senza precedenti per esplorare le tecnologie all’avanguardia e per gettare uno sguardo privilegiato sul futuro dell’automotive.

L’inaugurazione del Meridiano Cupra Garage si configura come un evento destinato a lasciare un’impronta indelebile nel tessuto automobilistico locale, promettendo di alzare l’asticella delle aspettative degli appassionati di auto di lusso.