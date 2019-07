Inaugurato il Consorzio Turistico di Racalmuto

Presentato ieri il Consorzio Turistico Città di Racalmuto e il suo logo, alla presenza di una sala gremita ed interessata. Di elevato spessore gli interventi dei relatori che hanno illustrato “nuove strade” per fare turismo in maniera differente rispetto a quello, tradizionalmente, conosciuto. I soci fondatori tutti si dichiarano veramente soddisfatti per l’esito più che positivo del primo incontro con la cittadinanza e con gli imprenditori locali e per la disponibilità a collaborare ricevuta da parte dell’amministrazione locale. Alcuni importanti passi sono giá stati fatti ha informato il Presidente Michelangelo Romano, tra cui l’accreditamento al prossimo incontro in Expedia fissato per il 3 Luglio, mentre si lavora per gli obiettivi già prefissati come la partecipazione alla Borsa Siciliana del Turismo ed i protocolli di intesa pronti sul tavolo. Scopo precipuo del consorzio è quello di fare rete e di creare un brand che faccia da traino per il turista che vorrà accingersi a visitare i nostri luoghi, formando degli itinerari accessibili, esperienziali, sensoriali, storici, evocativi, mappe turistiche, un antiquarium e la valorizzazione dei prodotti locali di eccellenza, sia di tipo enograstronomico, sia di tipo storico-culturale-artistico, che possano essere il fulcro dell’interesse del turista e che possano far si che il turista rimanga, con piacere, per più giorni nella nostra città, con la voglia di ritornare e di far venire altra gente. I soci ringraziano tutti gli intervenuti: Emanuele Farruggia del Consorzio Turistico Valle dei Templi, Viviana Rizzuto Presidente dell’Ecomuseo dei 5 Sensi di Sciacca, Vincenzo Mazzara di You On Tour, Pierfilippo Spoto guida specializzata in Turismo Esperienziale, Vincenzo Insalaco di Confartigianato, Domenico Romano archeologo del recente scavo di C /da Culmitella, Ignazio Vassallo Referente Slowfood Agrigento, il Sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia, l’assessore alla cultura Enzo Sardo, il Presidente del Consiglio Comunale Sergio Pagliaro ed il responsabile del settore turismo Iolanda Salemi.