Aragona, iniziata la potatura degli alberi in piazza Aldo Moro

Al via questa mattina ad Aragona gli interventi di potatura degli alberi in piazza Aldo Moro, disposti dall’Amministrazione Pendolino, al fine di rendere più decorosa e sicura la città. I lavori sono eseguiti dagli operai della forestale e del Comune di Aragona. Sul posto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Morreale che dichiara: “I lavori proseguono senza sosta. Siamo molto soddisfatti della sinergia che si è instaurata tra il nostro Comune e gli enti regionali ESA e Forestale che, a costo zero per i cittadini, stanno facendo un ottimo lavoro di potatura e pulizia”.