Inaugurato il Giardino dei Giusti a Canicattì. L’angolo della Villa Comunale “Stefano Saetta” dedicato alla memoria di figure che si sono rese meritevoli di azioni a servizio dello Stato e difeso i valori di Giustizia. L’iniziativa, che ha avuto come promotrice della proposta l’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, con sede a Canicattì in via Regina Margherita, è stata approvata dalla Giunta municipale lo scorso 2 ottobre. Quanto mai significativa la data scelta per l’evento in quanto, proprio oggi, è il giorno della memoria liturgica del beato Rosario Livatino.

Numerose le personalità civili, militari e religiose che hanno preso parte all’iniziativa, tra questi il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo; il presidente del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Melisenda Giambertoni; il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino; l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano; la presidente dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, Claudia Vecchio, nonchè i componenti della Giunta, il presidente del Consiglio comunale, Domenico Licata, e numerosi consiglieri comunali.

“Un momento toccante con cui abbiamo voluto rafforzare la nostra riconoscenza a quelle figure che hanno dedicato la loro vita allo Stato e alla Giustizia”, ha detto il sindaco Vincenzo Corbo.

