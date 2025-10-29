Era stato fermato al volante della sua auto in un controllo avvenuto durante il lockdown per il covid e sanzionato con una multa di 550 euro perchè lo spostamento era ritenuto ingiustificato. Il giudice di pace di Agrigento, accogliendo il ricorso dell’avvocato Michele Cardella, adesso ha annullato la sanzione nei confronti di un pensionato settantenne di Porto Empedocle. Il difensore ha prodotto uno scontrino della farmacia sostenendo che quello spostamento fosse giustificato. Per questo motivo il giudice ha ritenuto illegittima la sanzione annullandola.

