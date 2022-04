Inaugurato ad Agrigento un nuovo negozio partner di Enel Energia

‌È stato inaugurato, ad Agrigento, in Viale Leonardo Sciascia 83, un nuovo negozio partner in cui cittadini e aziende del territorio potranno gestire le loro pratiche amministrative con Enel Energia, l’azienda del Gruppo Enel che opera nel mercato libero dell’energia. Nel nuovo Spazio Enel, realizzato in collaborazione con una locale azienda partner, sarà possibile attivare e disattivare forniture di energia elettrica e gas, ottenere informazioni sullo stato dei pagamenti, sui propri consumi e ottenere una consulenza personalizzata che consenta di scegliere, tra le tante offerte commerciali, quella più adatta alle proprie esigenze e abitudini. L’apertura del nuovo punto di contatto rientra in un piano predisposto dall’azienda per sviluppare la rete dei punti di contatto a disposizione di cittadini e imprese siciliane. All’inaugurazione erano presenti Assunta Fera, titolare dell’azienda partner, e Ferdinando Ciriminna, Responsabile Spazio Enel Partner della Sicilia di Enel Energia. Il nuovo Spazio Enel Partner di Agrigento sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.