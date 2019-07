Inaugurato a San Leone un campo da Padel

Padel mania anche a San Leone. L’auditorium si trasforma. Non più calcetto ma padel appunto. Il taglio del nastro presso la rinnovata struttura è stato ieri. L’intuizione nasce dalla società sportiva “Auditorium Padel“. La struttura si trova in via Goethe 7.

Molti si sono domandati che differenza c’è tra il tennis e il Padel; si gioca utilizzando una pagaia, al posto della classica racchetta da tennis, e le regole sono le stesse del tennis con la sola differenza che, dopo aver rimbalzato a terra, è permesso respingere la palla sfruttando le pareti e la rete metallica.

Il campo da Padel è più piccolo di un campo da tennis in quanto nasce per errore; infatti negli anni Settanta cittadino messicano sbagliò la valutazione dello spazio in cui avrebbe voluto costruire il suo campo da tennis. Ne fece uno più piccolo, circondato da mura e cambiò le regole del gioco.

Si è diffuso inizialmente in Argentina e in Spagna e i campioni del mondo nascono li, per poi diffondersi in tutto il mondo e attualmente sono circa 6 milioni e mezzo di giocatori.

In Italia è uno sport in costante ascesa in tutto il territorio e solamente in zona Agrigento sono in tanti che praticano il Padel.

E’ molto divertente a qualunque livello venga praticato suscitando emozioni fortissime e sia le donne che gli uomini rimangono immediatamente affascinati e soprattutto una valida attività motoria che può essere praticata da tutta la famiglia (anche dai bambini).