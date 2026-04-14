Sono stati ufficialmente inaugurati il nuovo servizio e i locali della Uosd di oncoematologia dell’ospedale di Agrigento, un importante traguardo per il potenziamento dell’offerta sanitaria del territorio e per il miglioramento della presa in carico dei pazienti affetti da patologie oncoematologiche. Alla cerimonia hanno preso parte il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Capodieci, il direttore sanitario di presidio, Vincenzo Asaro, insieme a numerosi professionisti sanitari e volontari. La guida della nuova Unità Operativa Semplice Dipartimentale è affidata alla dottoressa Rosalba Indorato.

L’attivazione della Uosd di oncoematologia rappresenta un passo significativo per il territorio agrigentino, consentendo ai pazienti di accedere a cure specialistiche direttamente in loco, riducendo la necessità di spostamenti verso altre strutture e garantendo un’assistenza più tempestiva e continuativa. L’oncoematologia è la branca della medicina che si occupa delle malattie tumorali del sangue e del sistema linfatico, comprendendo la diagnosi, la cura e il monitoraggio di patologie complesse quali leucemie, linfomi, mielomi e sindromi mielodisplastiche e mieloproliferative.

Tra i principali compiti della nuova Unità la presa in carico e gestione complessiva del paziente, la pianificazione e somministrazione dei trattamenti terapeutici, il monitoraggio clinico e follow-up, il coordinamento con centri hub per esami diagnostici avanzati, la partecipazione a percorsi diagnostico-terapeutici integrati ed il supporto informativo e assistenziale a pazienti e familiari, anche grazie al servizio di psiconcologia. La nuova struttura si configura come un punto di riferimento fondamentale per la rete oncologica provinciale favorendo un approccio multidisciplinare e integrato nella gestione delle patologie ematologiche.

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