Inaugurata sede dell’Anps dedicata all’ispettore della Polizia di Stato Annalisa Cianchetti

Al Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata, alla presenza del vice questore Cesare Castelli, del presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, dei familiari e di una rappresentanza di poliziotti, è stata inaugurata la sede del gruppo Anps, dedicata alla memoria dell’ispettore capo della Polizia di Stato Annalisa Cianchetti, prematuramente scomparsa. Durante la cerimonia è stata scoperta una targa in ricordo della poliziotta.

Ma chi era Annalisa? Una donna, amante della vita e poliziotta per passione, entrata in Amministrazione giovanissima è stata ispettore capo, assegnata alla Divisione Anticrimine del Commissariato di Licata e responsabile dell’Ufficio minori. Da sempre si è occupata di reati in danno di minori e donne vittime di violenza, reati di violenza intrafamiliare; ha concorso a svariati progetti per contrastare il disagio giovanile, la dispersione scolastica, si è impegnata per la protezione e la tutela dell’infanzia, e per l’ integrazione sociale.

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti civili e di Polizia. L’omaggio di oggi vuole essere un segno tangibile di gratitudine e stima, un tributo sentito e doveroso ad una collega speciale il cui nome non cadrà nell’oblio.